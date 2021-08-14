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Eğirdir'de dişi su samuruna da araç çarptı

DHA

Eğirdir'de dişi su samuruna da araç çarptı


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki ay önce nadir görülen erkek su samurunun otomobilin çarpması sonucu ölümünün ardından bu kez de dişi bir su samuru aracın çarpması sonucu telef oldu.
Dün akşam Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında bulunan, Kovada Kanalı'nın Tepeli köyü mevkisinde ölü dişi su samuru bulundu. Ölü su samuru incelenmek üzere Eğirdir Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir metre 20 santim uzunluğunda ve yaklaşık 20 kilo ağırlığında olan su samuru Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.
Saat 01.00 sıralarında evine dönerken hayvanı gördüğünü söyleyen Akif Demirbaş, "Dün akşam Eğirdir'den maçtan dönüyordum. Tepeli köyü su pompasının orada gördüm. Yüzde yüz araba çarpmış. Dişi su samuru, çok yazık olmuş. Daha önce erkek olanını medyada görmüştüm. Yazık oluyor bu hayvanlara" dedi.
Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse de, Bu aile burada yaşıyor, nesli tükenmekte olan bir hayvan. İnşallah koruyabiliriz" diye konuştu. 
İKİ AY ÖNCE DE ERKEK SU SAMURU ÖLÜ BULUNDU
İki ay önce de Eğirdir ve Kovada gölleri arasında bulunan, Kovada Kanalı'nın üzerinden geçen asfalt yolun kenarında bir hayvan ölü bulunmuştu. Otomobilin çarptığı hayvanın, belediyenin veteriner ekiplerinin yaptığı incelemede erkek su samuru olduğu tespit edilmişti. DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Eğirdir'de 25 Mayıs akşamı ise amatör balıkçı Arif Süzen, balık tutmak için gittiği Eğirdir Gölü'nün Kovada Kanalı Demir Köprü mevkisinde cep telefonuyla su samuru görüntülemişti. Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin de su samuru ilk görüntülendiğinde, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını, ancak bugüne kadar su samuruna rastlamadıklarını açıklamıştı.  DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir KEMAL ERBEN
2021-08-14 16:08:10

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