Sporcular, ördeklerle yarıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kemal ERBEN / EĞİRDİR (Isparta) (DHA) Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 18'incisi düzenlenen triatlon yarışlarında, yüzme etabı sonunda sporcularla ördeklerin bir araya geldiği görüntü gülümsetti.

Eğirdir'de düzenlenen triatlon yarışları dün başladı. 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışların startı, saat 08.30'da M3 Erkekler ve M3 Kadınlar yarışlarıyla verildi. Yüzme yarışının sonunda Eğirdir Gölü'ndeki ördeklerle görüntülenen triatlon sporcuları gülümsetti.

Triatlon yarışlarını Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da takip ederek, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Eğirdir Triatlon Yarışları bu akşam sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışçıların ördeklerle birlikte görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-08-15 11:51:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.