Isparta’da ormanlık alanlara giriş yasağı 31 Ağustos’a uzatıldı

Isparta’da daha önce 16 Ağustos olarak açıklanan orman, milli park ve mesirelik alanlara giriş yasağı 31 Ağustos’a uzatıldı.

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde orman yangınları açısında yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem) beklendiğinden; ilimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli Park Alanları, Ören Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri dahil) görevliler dışında giriş yasağı 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır” denildi.

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