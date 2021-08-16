6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı

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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 6 yavru köpek, 4-5 gün önce öldüğü tahmin edilen annelerinin yanından ayrılmadı. Bölge halkı anne köpeği toprağa gömerken, yavrulara da yiyiecek verdi.

Isparta merkeze bağlı Aliköy'de 4 ya da 5 gün önce öldüğü değerlendirilen köpeğin, yaklaşık 1 aylık olan 6 yavrusu, annelerinin başından ayrılmıyor. Bölge halkı, etrafa kötü koku yayan köpek ölüsünü derin bir çukura gömüp, aç olan yavru köpeklere su ve yiyecek verdi. Yavru köpeklere köylüler sahip çıktı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2021-08-16 11:33:57



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