Yazısöğüt sulama projesinde hedef, yıllık 2 milyon 730 bin liralık katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Isparta’da Yazısöğüt köyünde inşaatı tamamlanmak üzere olan 1. ve 2. kısım YAS sulama şebekesi projesi ile milli ekonomiye yılda 2 milyon 730 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Isparta’ya yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Isparta merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Isparta’da merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde 1. ve 2. kısım YAS sulama şebekesi İnşaatındabin 820 dekar alanda çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Yıldız, “Projenin yüzde 99’lik kısmı tamamlanmış olup boruların tamamı döşendi, pompalar konuldu. Enerji nakil hatları tamamlandı. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 2 milyon 730 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.

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