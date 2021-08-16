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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

54 şair ve yazardan 64 şehidin öyküsünü anlatan kitap

İHA

54 şair ve yazardan 64 şehidin öyküsünü anlatan kitap

Türkiye’nin farklı noktalarında 64 kahraman şehidin ailesiyle vakit geçirerek, şehitlerinin anılarını dinleyen 54 şair ve yazar "Bir Şehit Bir Öykü Bir Şiir’ isimli bir kitap kaleme aldı. 574 sayfadan oluşan kitapta şehitlerin öyküleri yer alıyor.

Vatan uğruna canını feda eden 64 şehidin öyküleri "Bir Şehit Bir Öykü Bir Şiir’ isimli kitapta buluştu. Proje koordinatörlüğünü Şair Harun Yıldırım’ın yaptığı kitapta Türkiye’nin farklı noktalarından 54 şair ve yazarın eserleri bulunuyor. Şair ve yazarlar bölgelerindeki şehit aileleriyle vakit geçirerek, kahraman şehitlerin öykülerini dinlediler. Daha sonra dinledikleri öyküleri kaleme alan şair ve yazarlar, 1,5 yıllık çalışma sonucunda yazdıklarını kitaplaştırdı.
“64 şehidimizin hikayesini 570 sayfaya yazdık”
Proje koordinatörü Harun Yıldırım, şehitlerin öykülerinin yer aldığı kitap projesinin 2020 yılındaki gaziler gününde gördüğü bir gazinin fotoğrafından etkilenerek ortaya çıktığını anlattı. Yıldırım, “19 Eylül 2020’de görmüş olduğum bir gazimizin resmi beni çok etkiledi. Bir şeyler yapmam gerektiğine inandım. Eve geldiğimde yattığım yastıktan utandım. Ben ipek yastıklarda yatarken benim Mehmedim dağda kafasını taşlara koyuyor yatıyordu, ondan utandım. Mutlaka bir şey yapmam gerektiğine inandım ve bu projeyi başlattım. Sosyal medyadan diğer şair ve yazar arkadaşlara bu projeyi duyurdum. 150 şair ve yazar katıldı. Onlara ‘şehitlerimizin hikayelerini yazacağız’ dedim. Herkesten yakınlarındaki şehit aileleriyle irtibata geçmesini istedim. Şairlerden 100 kişiyi eledik. 54 yazarla yola çıktık. Bunun içinden bir kurul oluşturduk. Bursa Milletvekilimiz Faruk Anbarcıoğlu, emekli komutanlarımız ve diğer kalemdaşlarımız editörlük yaptılar. Her yazarımız şehit ailelerinin 23 gün misafiri olup anılarını dinlediler. Sonra herkes kalemini aldı 1,5 yılda bu kitabı hazırladık. Sonunda bu kitabı çıkardık. 64 şehidimizin hikayesini 570 sayfaya yazdık” dedi.
“Kütüphanelerde bu kitap olmalı”
Kitap için ilk festivalin Belceğiz köyünde yapıldığını belirten Yıldırım, “İkinci festivalimiz Bursa’da olacak. Daha sonra da festivallerde kitabımızı tanıtacağız. İstediğimiz duyarlı işadamlarından herkes bin tane bastırıp bu kitabı dağıtsın. Kütüphanelerde bu kitap olmalı” diye konuştu.

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