Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Isparta’da polis, ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 113 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 38 şahıs yakalanırken, şahıslardan 645 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş kağıt, 26,9 gram metamfetamin maddesi, 21,3 gram eroin, 2,68 gram esrar, 38,5 g toz halinde sentetik ecza,3 adet sentetik ecza,3,2 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ ve 2313 SKM suçlarından işlem yapıldı. 2 şüpheli ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.