Eskrim Milli Takımı yeni sezon ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Isparta’daki yüksek rakımlı kamp merkezi Davraz’ı seçti. 36 sporcu yeni sezon hazırlıklarını 22 Ağustos’a kadar Davraz’da sürdürecek.

Turizmi 12 aya yayma hedefiyle son yıllarda birçok yatırım yapılan Davraz Kayak Merkezi bu çalışmalarının karşılığını alıyor. Halter Kadın Milli Takımı'nın ardından Eskrim Milli Takımı da kamp merkezi olarak Davraz’ı seçti. Lavanta ve gül bahçeleri arasındaki modern spor salonunda antrenmanlarını yapan sporcular salonun hemen yanı başındaki otelde yemek yiyip dinleniyorlar. Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde Davraz’ın sahip olduğu serin hava ise sporcuları en çok memnun eden sebeplerin başında geliyor.

Genel kondisyon ve teknik çalışmaların bir arada olduğu Eskrim Milli Takım Hazırlık Kampında; Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin önderliğinde, 13'ü TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) sporcusu olmak üzere toplam 36 sporcu, 20212022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. 9 Ağustos'tan bu yana devam eden kamp, 22 Ağustos'ta sona erecek.



“Çok güzel bir salon yapılmış”

Kamp hakkında bilgi veren Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin sezonun ilk kampı için Davraz’da olduklarını söyleyerek, “Çok güzel bir salon yapılmış, çalışmak için çok güzel imkanlar sağlanmış. Hiç ses yok, çok sakin. Sporcular da rahatlıyorlar, otelimiz de çok güzel. Her şey çok güzel” dedi.



“Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor”

Davraz’a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen milli sporculardan Enver Yıldırım da, “Rakım çok yüksek, çevresi çok ferah, havası çok temiz o yüzden memnunuz. Kaldığımız yer de iyi. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu salon da buna oldukça müsait bir konumda. Günde çift antrenman yapıyoruz, sabahları yürüyüş yapıyoruz. Bence sezona iyi bir hazırlık kampı” diye konuştu.



“Soğuk bir havası var, hepimize iyi geldi”

Milli sporcu Firuze Ayşen Güneş ise, “Isparta’ya ilk kez geldim, gerçekten çok güzel. Yüksek rakımdayız. Soğuk bir havası var, hepimize iyi geldi. 2 haftalık bir kamp olacak. Burada Federasyon Kupası ve Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.