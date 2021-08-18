Korona virüs salgınını tamamen ortadan kaldırabilmek için en güçlü silah olan aşılama çalışmaları Isparta’da tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerde Isparta yüzde 76,7’lik oranla mavi kategoride yer alıyor. Bu başarıda sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve Ispartalıların aşıya olan ilgisi etkili. Ancak ülke genelinde olduğu gibi Isparta’da da vaka sayıları geçen haftalara oranla artışa geçmiş durumda. Yetkililer bu artışın önüne geçebilmek ve toplum bağışıklığını kazanabilmek için aşılama oranını daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Isparta Valiliği önünde uzun süreden beri faaliyetlerine devam eden mobil aşı istasyonunda vatandaşlara randevusuz olarak aşı hizmeti verilmeye devam ediyor. Mobil istasyonlar dışında kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile aile hekimliklerinde ise randevulu aşılama hizmeti veriliyor.

Valilik önündeki mobil aşı istasyonunda aşı olan vatandaşlar salgının bir an önce bitmesi için herkesi aşı olmaya davet ederken aşı olan gençlerden Yasin Bey, "3. doz aşımı oldum, benim yaşımdaki tüm gençlere, arkadaşlara tavsiyem: Aşılarını olsunlar, bu salgının bitmesi için mutlaka aşı olmalıyız” dedi.

Mobil Aşı İstasyonu Sorumlusu Dr. Mustafa Daldal, Isparta’da Valilik önünde ve IYAŞ PARK AVM’de olmak üzere iki mobil istasyonda randevusuz olarak vatandaşlara aşı hizmeti verdiklerini söyleyerek Isparta genelinde yüzde 76,7’lik bir aşılama oranına ulaştıklarını belirtti. Dr. Daldal, “Her ne kadar maske, mesafe, temizlik öncelikli olsa da aşısız salgının önüne geçemeyeceğiminiz bir gerçek. Aşılama çalışmalarımız devam etmekte bütün halkımızı da çekinmeden aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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