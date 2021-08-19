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'Borç' cinayetinin şüphelisi: Zarar verecekleri korkusuyla ateş ettim

DHA

'Borç' cinayetinin şüphelisi: Zarar verecekleri korkusuyla ateş ettim


Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, borç nedeniyle çıkan tartışmada ortağı Metin Yiğit'e (50) tüfekle ateş ederek, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mahmut S.'nin (63) ifadesi ortaya çıktı. Mahmut S.'nin, "Beni 120 bin lira dolayında borçlandırdılar. Yanıma gelerek bu borcu ödemem konusunda gözdağı verdiler. Bana zarar verecekleri korkusuyla yukarıdan silahı aldım, yere doğru rastgele ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Olay, dün merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde, Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi yanındaki besihanede meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan alarak satan 4 ortaktan Metin Yiğit, yanına diğer 2 ortağını da alıp, kendisine ait 32 LE 460 plakalı hafif ticari araçla diğer ortakları Mahmut S.'nin yanına geldi. Besihane yanındaki çardak önünde 4 ortak, konuşmaya başladı. Sattıkları hayvanlardan paylarını isteyen diğer ortaklarıyla tartışan Mahmut S., sinirlenerek eve gitti. Bir süre sonra tüfeğini alıp, dışarı çıkan Mahmut S., Metin Yiğit'in bacaklarına doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların diz kapağını parçaladığı Yiğit, yerde hareketsiz kalırken, diğer 2 kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, Yiğit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Metin Yiğit'in cansız bedeni, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Mahmut S. ise suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
'AMACIM KORKUTMAKTI'
Cinayet şüphelisi Mahmut S.'nin verdiği ilk ifade ise ortaya çıktı. Mahmut S.'nin, "Biz 4 ortaktık. Beni 120 bin lira dolayında borçlandırdılar. Olay günü diğer 3 ortağım birlikte yanıma gelerek bu borcu ödemem konusunda bana gözdağı verdi. Bana zarar verecekleri korkusuyla yukarıdan silahı aldım, yere doğru rastgele ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Diğer 2'si kaçtı, havaya ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemleri süren Mahmut S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2021-08-19 11:20:42

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