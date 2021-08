Kardeş belediyeden ağaçlandırmaya destek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i, kardeş belediyesi Şırnak’ın Uludere İlçesi Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'i ağırladı.



2 Ağustos’ta Sütçüler ilçesi Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda yaşanan orman yangının ardından Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, “Talihsiz orman yangının ardından başkanımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak üzere Isparta’ya geldik. Yardım ve destek noktasında bizde burada bir katkıda bulunmak istiyoruz. Terör olaylarını yapanların kesinlikle emellerine ulaşamayacaklarını bilsinler” dedi.

“Yanan her 10 ağaca 500 ağaç dikeceğiz”

Isparta’da yaşanan orman yangınını yakından takip ettiklerini aktaran Benek, “Tüm halkın aynı anda belediyenin önünde toplanması, yardıma koşması bizi çok duygulandırdı” ifadesinde bulunurken, yanan her on ağacın yerine beş yüz ağaç ekeceklerini dile getirdi.

“Ormanları yeniden canlandıracağız”

‘Isparta, Şırnak’tır, Şırnak Isparta’dır’ diyen ve her türlü desteğe hazır olduklarını aktaran Benek, “Her türlü imkanlarımızla, topyekün buraya gelmeye hazırız. Ne zaman emredilirse geleceğiz, yeniden fidanlarımızı ekeceğiz. Allah’ın izniyle yanan bu ormanı yeniden canlandırmaya hazırız” görüşlerinde bulundu.

“Bu ziyaret bizleri duygulandırdı”

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek’in yapmış olduğu ziyaretin kendilerini duygulandırdığını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Başkanımız yaşadığımız orman yangınının ardından üzüntümüzü paylaşmak için Şırnak’tan ilimize geldi. Bu gönül dostluğumuz, kardeşliğimiz bu beraber yürüdüğümüz yol bizleri her yerde birleştiriyor” dedi.

“Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Başkan Benek’in, Şırnak’tan gelerek ‘biz ne yapabiliriz’ dediğini aktaran Başkan Başdeğirmen, “Başkanımız ‘Biz Şırnak’tan gönül dostlarımızla, halkımızla gelerek burada fidan dikimine destek olmak istiyoruz’ diyor. Bu gerçekten duygulandırıcı bir ziyaret. Allah razı olsun. İnşallah fidanları dikerken, sizlerle beraber olursak bizlerde mutlu oluruz. Buradaki kardeşliğimizi daha da pekiştiririz. ‘Şırnak’tan gelerek bu fidanları diken dostlarımız’ deriz. Güzel bir çalışma, birlik, beraberlik, gönül dostluğu olur. Uzak yollardan buraya kadar gelerek bu acımızı paylaşıyorsunuz, teşekkür ederiz. Bizlere destek olmak istiyorsunuz. İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olsun” görüşlerinde bulundu.

“Bizim sırtımız hiçbir zaman yere gelmez”

Orman yangını esnasında ve sonrasında da çok sayıda illerden destekler geldiğini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bundan sonra yapacağımız, yeniden bu ağaçlarımızı toprakla buluşturmak. 10 yanarsa biz bunun 10 mislini toprakla buluştururuz. Bizde bu birlik beraberlik, bu duygular olduktan sonra Allah’ın izniyle bizim sırtımız yere gelmez. Şırnak halkımıza selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

