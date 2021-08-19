Caddede iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da caddede tekmeyumruk kavga eden 4 kişi gözaltına alındı. Ellerine geçirdikleri sandalyeyle birbirlerine vurmaya çalışan iki grubun kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Kafeler Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyerek gelen 2 kişi, bilinmeyen nedenle iş yeri önünde bekleyen 2 kişiye saldırdı. Tekmeyumruk kavga eden iki grup, ellerine geçirdikleri sandalyelerle birbirlerine vurmaya çalıştı. Birkaç kişi dışında çevredekiler ise başta olayı tepki vermeden seyretmeyi tercih etti. Arbede bir süre devam ederken, araya girenler tarafları ayırdı. Taraflar bölgeden ayrılırken, kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay sonra Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-08-19 14:03:22
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