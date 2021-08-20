Isparta Ulu Cami’de yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

Isparta İl Müftülüğü tarafından 2021 yılı yaz boyunca açılan Yaz Kur’an Kurslarının kapanış programı düzenlendi.



Isparta genelinde 12 bin öğrencinin katıldığı kursların tamamlanmasıyla birlikte Ulu Cami’de öğrenciler için veda programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Bayram Şahin, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda ilk olarak öğrenciler tarafından Kuranı Kerim Tilaveti, İlahi ve dualar okundu. Yaz Kur’an kurslarına katılım sağlayan öğrenci ve ailelerine teşekkür eden İl Müftüsü Bayram Şahin “Çocuklarımız bu yaz Kur’an kursunda öğrendiklerini hayat boyu kendilerine rehber edinmeli” dedi. Program okunan dua ile sona erdi.

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