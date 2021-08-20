Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen korona virüse yakalandı

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bugün yaptırdığı Covid19 PCR testi pozitif çıktı. Başkan Başdeğirmen’in tedavisine başlandı.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün yaptırdığım Covid19 test sonucum pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Tedavime başladık. En kısa zamanda sağlıkla birlikte olmak dileklerimle” dedi.

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