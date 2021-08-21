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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da köy muhtarlarına su sayacı uygulaması anlatıldı

İHA

Isparta’da köy muhtarlarına su sayacı uygulaması anlatıldı

Isparta’da İl Özel İdaresi tarafından köy muhtarlarına suyun tasarruflu kullanılması ve su israfının önlenmesi amacıyla su sayacı uygulaması anlatıldı.
Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleşen muhtarlar toplantısı öncesinde muhtarlarla bir araya gelen İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hacı Adanalı zorunlu abonelik sistemi hakkında muhtarlara bilgi vererek köylerde alınması gereken önlemleri anlattı. Köylerde su ve kanalizasyon alt yapı hizmetleri için aralıksız olarak çalıştıklarını söyleyen Adanalı, kuraklık tehdidi ve israfın önlenmesi adına tüm köylerde su aboneliği sisteminin zorunlu olduğunu belirtti.

“Su sayacı olmayan köylere gerekli desteği veriyoruz”
Toplantının ardından açıklama yapan Adanalı, “Dönemsel olarak ve coğrafi yapımız gereği son zamanlarda yaşamış olduğumuz kuraklıklar hepimizin gündeminde. Artık su tasarrufu çok fazla öneme sahip. Bununla ilgili köylerimizde sayaç kullanımı zorunluluğu, bunlarla ilgili yapılması gereken iş ve işlemler, kanuni yükümlüklerle ilgili muhtarlara gerekli bilgileri verdik. Tüm bunları idare olarak da kontrol ve takip etmeye devam ediyoruz. Isparta'da su sayacı olmayan köylerimizle ilgili kaymakamlıklarımızla ortak çalışarak gerekli desteği veriyoruz. Su tasarrufunun önemini de bunlarla beraber görüyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan ricamız içme sularını amacı dışında kullanmasınlar” dedi.

“Sularımızı idareli kullanalım”
Toplantıya katılan muhtarlardan Aydoğmuş Köyü Muhtarı Hatice Şahin köyünde yıllardır su sayacı uygulaması olduğunu söyleyerek “Bu çok faydalı bir uygulama. Bu kuraklık dönemlerinde suyun tasarruflu kullanılması, israf edilmemesi için sayaçlar çok büyük önem taşımakta. Bizim köyümüzde de devam eden güzel bir uygulama, çok faydası var. Nasıl olsa suyumuz var diye suyu boşa harcamamız gerekiyor, idareli kullanalım bugünün yarını da var” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın suyu daha dikkatli kullanmaları gerekiyor”
Kılıç Köyü Muhtarı Hasan Ekici ise “Malum sularımız az, son dönemlerde kuraklık hat safhada bunun için vatandaşlarımızın suyu daha dikkatli kullanmaları gerekiyor ve bir de ödeme konularında da dikkat etmeleri gerekiyor. Benim isteğim; vatandaşlarımızın muhtarlıkları mağdur etmemeleri ve sağduyulu davranmaları” dedi.

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