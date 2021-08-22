Eğirdir Gölü'ne giren Mehmet Burak boğuldu



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göle giren Mehmet Burak Tüm (10), boğuldu.

Olay, önceki akşam Eğirdir Gölü Bedre Plajı'nda meydana geldi. Yakınlarıyla göl kenarında bulunan Mehmet Burak Tüm, iddiaya göre derin olmayan suda yüzerken, annesinin gözü önünde boğulma tehlikesi geçirdi. Annesi ve yakınları tarafından sudan çıkarılıp, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Mehmet Burak Tüm, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Burak Tüm'ün cenazesi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tüm'ün şüpheli bulunan ölümüyle ilgili jandarma annesinin ifadesine başvurdu.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-08-22 10:17:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.