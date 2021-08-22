Kazada yaralanan Rehberler Birliği Başkanı Tural'ın durumu ağır

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada aralarında Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural'ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Suat Tural'ın sağlık durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Senirkent Dörtyol kavşağında dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada B.B.'nin (31) kullandığı 09 BC 267 plakalı otomobille A.C. (46) idaresindeki 35 BFP 94 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada B.B. ve aynı araçta bulunan Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural ile diğer aracın sürücüsü A.C. yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Suat Tural, Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Suat Tural'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta ALİ ÇEVİKBAŞ
2021-08-22 17:23:34
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