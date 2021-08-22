Isparta´da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Halim AKCA/ISPARTA, (DHA) ISPARTA´nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Isparta´nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü ile Burdur´un Bucak ilçesinin Kızıllı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına havadan da helikopter su bıraktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Halim AKCA

2021-08-22 20:05:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.