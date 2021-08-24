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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’nın Kadın Goalball Takımı 2. Lig'e çıktı

İHA

Isparta’nın Kadın Goalball Takımı 2. Lig'e çıktı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından, Karaman’da düzenlenen Goalball Yükselme Turnuvasında Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı namağlup birinci olarak, 2. Lig'e yükseldi.

Görme Engelliler Goalball takımının çalışmalarını yakından takip eden ve antrenmanlarına da katılan Vali Seymenoğlu, sporcuların emeklerinin karşılığı almalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti, başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.
“Isparta kamuoyunun da sizlere destek olmasını istiyoruz”
Vali Seymenoğlu konuşmasında “Disiplinli bir şekilde yıl boyunca sürekli antrenmanları yapıyorsunuz turnuvalara iştirak ediyorsunuz ve bu başarıyı ancak böyle ulaşabiliyorsunuz ki yaptığınız çalışmaların da sonucunu almışsınız hepinizi o açıdan Ispartalılar adına tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Özellikle engelli turnuvalarında yarışmalara gidilmesi, yarışmaya katılması, orada başarılı sonuç alıp gelmesi diğer turnuvalara göre veya diğer katılımcılara göre çok çok daha zordur. Bizler kamu gücü olarak sizlere elimizden geldiğince destek oluyoruz ancak bizlerin dışında Isparta kamuoyunun da sizlere destek olmasını istiyoruz” dedi.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Özbey ve sporcular da Vali Seymenoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Buluşma Vali Seymenoğlu’nun hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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