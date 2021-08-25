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Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizle ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor”

İHA

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizle ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor”

Isparta’da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısına katılan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle ilgili kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, kadına şiddet konusunda yasaların yürürlükte olduğunu söyledi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 20212025 yıllarını kapsayan 4. Ulusal Eylem Planı tanıtımı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kaymakamlar, akademisyenler, ilgili kamu kurumu müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek öncelikli görevlerimizden”
2007 yılında başlatılan ve ülke genelinde uygulanmaya başlayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Vali Ömer Seymenoğlu, “Başta kolluk birimlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek öncelikli görevlerimizden. Kadına yönelik şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu KADES projesi bu anlamda bize çok yardımcı oluyor. Kadınlar bu uygulama sayesinde çok hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşabiliyor. İlgili kurumlarımız da şiddetin her türlüsünü önlemek adına eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam edecekler” dedi.

“Sözleşmeden çekildik ama yasalarımız var”
Toplantıda söz alan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ise Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ile ilgili kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Zaman zaman bunlar suiistimal ediliyor. Ama biz yine de bu sözleşmenin ana fikrini birçok Avrupa ülkesinin de önünde tatbik etmemize rağmen ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çekildik, artık kadına şiddet serbest’ gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bu uluslararası sözleşmeden çekildik ama halen yasalarımız yürürlükte. 6284 sayılı yasamız var” diye konuştu.

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