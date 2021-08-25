Isparta ve Burdur için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Isparta ve Burdur’da hava sıcaklıkların 26 Ağustos Perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, “Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Isparta’da 3435 Burdur’da ise 3537 °C arasında seyredeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, Öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.