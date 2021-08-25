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Isparta'daki cinayetin 2 şüphelisi yakalandı

DHA

Isparta'daki cinayetin 2 şüphelisi yakalandı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, Ali Kurt'un 7 Ağustos´ta tabancayla vurulduktan 2 gün sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili firari 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada şüphelilerden H.A.'nın bürokratlar tarafından korunduğu yönünde bazı yerel medyada tezvirat içeren haber ve paylaşımlar yapıldığı  iddialarına da yer verildi.  
Olay, geçen 7 Ağustos tarihinde meydana geldi. Çünür Mahallesi 5351 sokakta tabancayla vuralarak yaralanan Ali Kurt, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Başsavcı Mustafa Akbulut imzasıyla olaya ilişkin yapılan açıklamada; yürütülen çalışmalar sonrasında şüphelilerinden Y.E.'nin geçen hafta tutuklandığı ve firari olarak aranan H.A.'nın ise bugün İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcı Mustafa Akbulut imzasıyla yapılan açıklamada, 7 Ağustos günü meydana gelen olayda Ali Kurt'un tabayla vurulduktan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili gizli soruşturma yapıldığı belirtilerek, "Yürütülen soruşturma olay yerinde 3 adet 9 mm çapında kovan ve 1 adet mermi çekirdeği ele geçirilmiş, yapılan araştırmada tanık anlatımlarına göre olayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlaşılan asli fail H.A. ile yardım eden Y.E. olduğu tespit edilmiş, şüpheliler hakkında yakalama emri düzenlenerek derhal aranmalarına başlanmıştır. Şüpheli şahısların kaçmalarına yardım eden failler hakkında ise ayrıca soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.
Şüphelilerden H.A.´nın babası M.A.´nın daha önce Isparta Belediye Başkanlığı yaptığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:
"Yerel basında ve sosyal medyada firari şüpheli H.A.´nın bazı üst düzey siyasiler ve bürokratlar tarafından korunduğu yönünde çok sayıda tezvirat içeren haber ve paylaşımlara rastlanmıştır. Bu ve benzeri paylaşımlar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Firari şüpheliler H.A. ve Y.E.´nin yakalanması maksadıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından İstanbul iline görevlendirilen, alanında uzman ekiplerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen takip ve araştırmalar neticesinde öncelikle şüpheli Y.E. 16.08.2021 günü saat 10.25 sıralarında ilimizde hazır edilerek tutuklanmıştır. Yapılan sürekli takip ve araştırmalar neticesinde şüpheli H.A., 25.08.2021 günü İstanbul ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs sorgusu yapılmak üzere görevliler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafsızlık ilkeleri ışığında suç ve suçlularla mücadelesine devam edecektir." DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-08-25 20:55:35

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