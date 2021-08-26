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(ÖZEL) Isparta’da 3 kişilik aile eşyalarıyla birlikte evden atıldı Eve geldiğinde koli ve çuvallara konulan eşyalarını dışarıda gören baba kısa süreli baygınlık geçirdi Eşyalarıyla birlikte sokak ortasında kaldılar Halil Cebbar: “Eşim ve oğlum şizofren hastası, bunu hak etmedim”

İHA

(ÖZEL) Isparta’da 3 kişilik aile eşyalarıyla birlikte evden atıldı Eve geldiğinde koli ve çuvallara konulan eşyalarını dışarıda gören baba kısa süreli baygınlık geçirdi Eşyalarıyla birlikte sokak ortasında kaldılar Halil Cebbar: “Eşim ve oğlum şizofren hastası, bunu hak etmedim”

Isparta’da 3 kişilik bir aile ev sahibi tarafından kirayı ödemedikleri ve evi kötü kullandıkları iddiasıyla eşyalarıyla birlikte dışarı atıldı. Eşi ve oğlunun şizofreni hastası olduğunu belirten Halil Cebbar, “Bunu hak etmedim” dedi.
Bahçelievler Mahallesi 3011 sokakta 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Cebbar ailesi dün gece saatlerinde kaldıkları evden eşyaları toplanarak, kapı dışarı bırakıldı. Eve gelen baba Halil Cebbar, koli ve çuvallara konulan eşyalarını dışarıda görünce kısa süreli baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık, zabıta ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, bahçede yatan Halil Cebbar’ın eşini ikna ederek, oğluyla birlikte ambulansla hastaneye götürdü. Polis, Zabıta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de aileye kalacak yer bulunması için çaba sarf etti.

“Bunu hak etmedim”
Maliyeden emekli olduğunu belirten Halil Cebbar, kirasını ödediği halde eşyalarının sokağa bırakıldığını ileri sürdü. Eşi ve oğlunun şizofreni hastası olduğunu ifade eden Cebbar, “Onlar için engelli maaşı almıyorum. Dürüst yaşarım, Balkan göçmeniyim. Çalışıyordum ama virüsten dolayı şimdi çalışamıyorum. Ama kapı önüne konduk. Bunu hak etmedim. Geldiğimde eşyalar dışarıdaydı. Görünce ben de düştüm bayıldım. Rahatsızlığım var. Bir yer de bulamadım, böyle kaldık” dedi.

“Bu ailenin acilen bakım evlerine yerleştirilip tedavilerinin yapılması gerekiyor”
Ailenin yanına gelen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Bardak ise 3 kişilik ailenin ev sahipleri tarafından kirayı ödemedikleri ve evi pis kullandıkları gerekçesiyle resmi işlemler dahilinde evden çıkartıldığını söyledi. Bardak, “Bunların evden önce tedavi ve kalacak yere ihtiyacı var. Haberimiz olduktan sonra tüm birimlerimizi aradık. Ambulansımız, valiliğimiz, aile sosyal ve politikalar müdürlüğümüz, belediye zabıtamız hepsi geldiler ve görevlerini yaptılar. Bu ailenin acilen bakım evlerine yerleştirilip tedavilerinin yapılması gerekmektedir. Bu gece otelde yer ayırtıldı. Orada kalacaklar. Bayan da hastaneye götürüldü. Tedavisi yapılacak. İlerleyen zamanda gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.
Geceyi kendilerine ayarlanan otel odasında geçiren Cebbar ailesi için ilgili kurumların, kalıcı olarak kalabilecekleri bir yer ayarlamaya çalıştığı öğrenildi.

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