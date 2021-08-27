Isparta’da su kaynaklarına 933 bin 720 adet balık bırakıldı

Isparta’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentteki su kaynaklarına toplam 933 bin 720 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğün’ce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsamında Isparta’da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nce kent sınırları dahilindeki su kaynaklarından balık takviyesine ihtiyaç duyulanlara toplam 933 bin 720 adet sazan balığı bırakıldı. Yavru sazan balıkları Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez biriminden temin edildi.

Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli avlak sahasına 900 bin, Yukarıdinek göletine 800, Eğirdir ilçesi Bademli göletine 2 bin 480, Sarıidris göletine bin 100, Sipahiler göletine 5 bin 170 adet ve Gönen İlçesi Çatak Göletine 3 bin 670 adet yavru sazan bırakıldı. Ayrıca Kızıldere göletine bin, Keçiborlu göletine 18 bin 200, Yalvaç ilçesi Kuyucak göletine de bin 300 adet balık bırakıldı.

Henüz büyüme aşamasında olan bu yavru sazan balıklarının, bırakıldığı su kaynağı ile birlikte yörenin iklim şartlarında en erken 3’üncü yılın sonunda sportif avcılığa uygun hale gelebileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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