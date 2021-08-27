Isparta’da parklar ve çocuk oyun alanları temizleniyor, dezenfeksiyonu yapılıyor

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Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehirdeki 326 çocuk oyun alanı, parklar ve yeşil alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan program kapsamında yapılan çalışmalarda şehir genelindeki tüm çocuk parkları belli periyotlar halinde dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında çocuk oyun alanları temizleniyor, ardından da oyun ve spor aletleri en ince ayrıntısına kadar dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor.

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