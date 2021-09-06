Gelendost’ta Üretime Engelsiz Yaşam Atölyesi açıldı

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Isparta’nın Gelendost ilçesinde açılan engelsiz yaşam atölyesinde birçok eser üretiliyor.

Gelendost Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Üretim Engelsiz Yaşam Atölyesi’ açıldı. Atölyede düzenlenen kurslara öğrenci ve yetişkinler katılarak, ilçenin tarihini yansıtan magnetlerin yanı sıra ebru, karakalem, yağlı boya, üç boyutlu rölyef boyama çalışmaları, su kabağı işlemesi, engellilerin ördüğü örgü bebek, ahşap yapboz gibi ürünler üretiyor. Ayrıca atölyede belirli günlerde çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Üretilen ürünler satışa sunularak atölyenin gelişmesine katkı sağlanıyor.

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