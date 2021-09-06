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Covid-19’u yenen Belediye Başkanı Başdeğirmen’den aşı çağrısı “3 aşı oldum, Covid-19' a yakalandım, hiçbir rahatsızlığım olmadı”

İHA

Covid-19’u yenen Belediye Başkanı Başdeğirmen’den aşı çağrısı “3 aşı oldum, Covid-19' a yakalandım, hiçbir rahatsızlığım olmadı”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 aşı olduktan sonra Covid19’a yakalandığını ancak aşı olması nedeniyle hastalık sürecini hiçbir semptom göstermeden atlattığını söyledi. Başdeğirmen, vatandaşlara aşı olmaları konusunda öneride bulundu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in 20 Ağustos’ta yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. 2 hafta boyunca evinde izole süreci geçiren Başkan Başdeğirmen, görevine geri döndü. Isparta Belediye Meclisi’nin bugün gerçekleştirilen Eylül ayı ilk toplantısına başkanlık yapan Başdeğirmen, hastalık sürecini anlatarak, vatandaşlara aşı önerisinde bulundu.

“Aşı, Covid olduktan sonraki süreçte çok önemli”
14 günlük karantina sürecinin sonunda normal hayatına döndüğünü belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 aşı olduğunu ve aşılamaya rağmen Covid19’a yakalandığını söyledi. Aşının Covid19 olmaya engel olmadığını belirten Başdeğirmen, hastalık sürecinin aşı sebebiyle rahat geçtiğini ifade etti. Başdeğirmen, “Aşı, Covid19 olduktan sonraki süreçte çok önemli. Bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Hiçbir ağrım, sancım ve rahatsızlığım olmadı. 14 gün sadece başka kişilere bulaştırmamak adına karantinada kaldım. İnşallah bundan sonra da hiçbir sıkıntı olmadan hayatımıza devam ederiz. Tüm vatandaşlarımızdan tek isteğimiz aşı olmaları. Aşı çok önemli. Aşı olmak hem devletimizin maddi yükünü azaltıyor hem de kişilerin sağlıklı yaşamalarını sağlıyor. Böylelikle kendi ailesine ve çevresine zarar vermiyor” dedi.
“Aşı sonrası Covid19 ’un vücuduma hiçbir zarar vermediğini gördüm”
Aşısız bir vatandaşın Covid19’a yakalanması sonrası hastane süreci olması durumunda devlete de ayrıca bir maddi yük getirdiğini kaydeden Başdeğirmen, “Bunu da düşünebiliriz. İmkan var. Devletimiz ücretsiz aşı yapıyor. Hatta gelemeyenlerin evine gidip yapıyor. Nerede fabrika ve çok yoğun insan grubu var oraya kadar gidip aşıyı yapan bir devletimiz, gücümüz var. Ona rağmen aşı olmamakta direnmenin ne olduğunu çok anlayamıyorum. Aşı önemli bir önlem. Buna tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerektiği inancındayım. Hastalık sürecini yaşayan birisi olarak hem 3 aşı oldum hem Covid19 oldum daha sonra da Covid19’un vücuduma hiçbir zarar vermediğini görerek yaşadım. O yüzden diyorum ki; lütfen aşı olalım” diye konuştu.

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