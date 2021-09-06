ITSO Başkanı Tutar’dan öğrencilere ‘teknolojiyi takip edin’ önerisi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, 20212022 eğitim öğretim yılının ilk gününde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğrenci ve eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi. Tutar, öğrencilere teknolojiyi takip etmeleri önerisinde bulundu.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın büyük çabalarıyla kente kazandırılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılı başladı. ElektrikElektronik Teknolojisi Alanı, Kimya Teknolojisi Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı hizmetleri bölümleri bulunan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının heyecanı yaşandı.

“Dezenfektan üreterek destek oldular”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 20212022 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek tüm öğrencilere, eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi. Başkan Tutar, “Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dezenfektan üreterek başta Isparta sonra çevre illerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre satışını gerçekleştirerek öğrencilerine maddi kazanç sağlayan Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kentimize ve çevre illerimize çok desteği çok büyük oldu. Ülke genelinde Meslek Liselerine ilginin giderek arttığını ve sektörlerin ara eleman ihtiyaçlarını karşılayacak öğrencilerin okullarından meslek sahibi olarak mezun olmalarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aylar sonra okullar açıldı. Başarılı ve sağlıklı günlerde hep birlikte buluşuruz” dedi.

Başkan Tutar, öğrencilerin sürekli araştırma yapmalarını ve yeni projeler için teknolojiyi takip etmelerini istedi.

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