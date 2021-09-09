Balıkçılar Eğirdir Gölü çevresinde temizlik yaptı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde balıkçılar, avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla göl kıyısında temizlik yaptı.

Balıkçılık genel av yasağı 31 Ağustos itibariyle sona erdi. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yeni av sezonu açılış etkinlikleri kapsamında Eğirdir Gölü kıyısında balıkçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Balıkçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyü balıkçı barınağı etrafında çevre temizliği yaptı.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri su ürünleri kooperatiflerini su kaynakalrı ve balıkçı barınaklarının temizliği konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.