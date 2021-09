(ÖZEL) Golbol Milli Takımı'yla şampiyon olan Reyhan Yılmaz: İstiklal Marşı'nı okutmak hayalimdi

Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA (DHA) Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan Yılmaz (20), "İstiklal Marşı'nı okutmak benim hayalimdi. İstiklal Marşı'nı ilk defa orada okuttum. Askerlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için orada savaştım" dedi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı. Milli takımla olimpiyat altın madalyası kazanmanın gururunu yaşayan Reyhan Yılmaz, memleketi Isparta'ya geldi. Milli takımın ve Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün oyuncusu olan Reyhan Yılmaz, golbol sporu ile tanışma hikayesini ve elde ettiği başarıları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Denizli'de ortaokuldayken beden eğitimi öğretmeninin kendisine önermesiyle bu spora başladığını belirten Reyhan Yılmaz, 2019 yılında Denizli'den Ankara'ya transfer olduğunu aktardı. Yılmaz, "Yarışmalarda Türkiye üçüncülüğüm, ikinciliğim ve şampiyonluklarım var. En sonunda milli takıma girdim. Avrupa, dünya ikinciliğim ve paralimpik şampiyonluklarım var" dedi.

"SOSYAL HAYATIMIZ HİÇ YOK"

Golbol sporunun çok fedakarlık istediğini kaydeden Reyhan Yılmaz, "Milli takım kampına hazırlık için ayın 25 günü takım kampındayız. 5 gün falan evde oluyoruz. Sosyal hayatımız hiç yok. Bütün hayatımız spor oluyor. Ailemizle çok vakit geçiremiyoruz. Ama en sonunda başarıyoruz" diye konuştu.

"İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTMAK BENİM HAYALİMDİ"

Reyhan Yılmaz, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndaki başarıyla ilgili ise şunları söyledi: "Tokyo'da bir ay kaldık. Heyecanlıydık. Takımıma ve kendime güvendim. Sakin bir şekilde maçlarımızı kazandık. Şampiyon olduktan sonra ülkemizi temsil ettiğim için çok gururluydum. İstiklal Marşı'nı okutmak benim hayalimdi. İstiklal Marşı'nı ilk defa orada okuttum. Askerlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için orada savaştım. Hedefim her zaman şampiyonluk. 3 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları var, orada olacağız. Artık tüm yarışmalarda şampiyonluk istiyoruz."

"AİLEM HER ZAMAN DESTEKÇİM OLDU"

Spora istemeye istemeye başladığını anlatan Reyhan Yılmaz, "Başarı elde ettikçe ailem ve hocalarım benimle gurur duymaya başladı. Ailem her zaman destekçim oldu. En büyük destekçim onlardı. Başaracağıma hep inandılar. En sonunda başardım. Bu sporu şu an çok aşırı seviyorum" dedi.

"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Reyhan'ın annesi Şenay Yılmaz, "Kızımla gurur duyuyorum. Devamlı destekçisi oldum. Bayrağımızı göklere diktiği için gurur duyuyorum. İstiklal Marşı'mızı söyletti. Göğsümüzü kabarttı. Onun için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUZ"

Reyhan Yılmaz'ın ağabeyi Salih Yılmaz, "Kardeşimle gurur duyuyoruz. Türkiye adına da gururluyuz. Şampiyon oldu. Altın madalyayı Isparta'ya getirdi. Isparta'nın ve bizim her zaman gururumuz" dedi.

"BU BAŞARISINI BEKLİYORDUK"

Reyhan Yılmaz'ın diğer ağabeyi Mesut Yılmaz da şöyle dedi: "Bize bu mutluluğu yaşattığı için gururluyuz. Bizi oralarda temsil etti. Küçüklükten beri bu başarısını bekliyorduk. Bize kendini inandırdı. Çok mutlu ve sevinçliyiz" dedi.

