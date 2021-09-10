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Teknik Direktör Söyleyici’den taraftara aşı çağırısı Isparta32 Spor uzun bir aradan sonra seyircisi önüne çıkmaya hazırlanıyor

İHA

Teknik Direktör Söyleyici’den taraftara aşı çağırısı Isparta32 Spor uzun bir aradan sonra seyircisi önüne çıkmaya hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Konya 1922 Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Tarık Söyleyici, maç öncesi taraftara aşı çağrısında bulundu.
Isparta32 Spor, 2. Lig Beyaz Gruptaki ilk maçını 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Bucaspor 1928 ile oynadıktan sonra 11 berabere kalarak 1 puan hanesine yazdırmıştı. Bu hafta ise 1922 Konyaspor’u evinde konuk edecek olan Isparta32spor 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor.

"Taraftarımızla buluşacağımız için mutluyuz"
Maç öncesi açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici geçtiğimiz hafta oynanan maçı değerlendirdikten sonra bu hafta oynanacak maça hazır olduklarını belirtti. Söyleyici, ”Geçtiğimiz hafta Buca deplasmanında ilk dakikada yediğimiz golden dolayı takımımız ister istemez 10 dakika bocaladı, daha sonra oyun kontrolünü alarak 75 dakika mükemmel bir top oynadı ve galibiyeti kaçıran bir taraftık. 1 puana sevinemedik. Kaçırdığımız 3 puana üzüldük ama 2. Ligde oynuyoruz deplasmanda 1 puan altın değerinde, 20 yıl sonra Isparta 32 spor olarak kendi sahamızda ilk kez lige merhaba diyoruz bu vesileyle bütün taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Söyleyici’den aşı çağrısı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim Kurulu tarafından stadyumlara giriş şartlarının güncellenmesinin ardından, korona virüs aşısı olmayan taraftarlar sahaya alınamayacak. Teknik Direktör Tarık Söyleyici ise aşı olamayan taraftarlara aşı çağrısında bulundu. Söyleyici, “Isparta bir futbol kenti vatandaşımız futbolu seviyor, tabi aşı öncelikle sağlığımız için çok gerekli lütfen aşılarımızı olalım. Ben şahsen dördüncü aşımı da oldum çünkü bu bir fırsat değerlendireceğiz. Devletimiz güçlü bu imkanı sağlıyor 2 aşı olan taraftarlarımızda kapılardan takılmadan içeriye alınabiliyorlar, önce sağlığımız için sonrada takımımızı desteklemek adına tüm taraftarlarımızı aşı olmaya bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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