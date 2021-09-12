Isparta’da aşısını yaptırmayan öğretmen sayısı yarı yarıya düştü

Isparta Milli Eğitim İl Müdür Vekili Ramazan Büyükküpçü, “Yüz yüze eğitimin ilk haftasında aşısını yaptırmayan öğretmen sayımız yarı yarıya düştü” dedi.

Okulların 6 Eylül tarihinde açılmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında öğretmen ve personellere haftada iki kere PCR testi olma zorunluluğu getirilmişti. Kentteki öğretmenlerin aşı durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim İl Müdür Vekili Ramazan Büyükküpçü, “Geçtiğimiz haftanın başında bazı öğretmenlerimiz aşı olmamışlardı, bir hafta içinde bu sayı yarı yarıya indi. Umarım ki diğer arkadaşlarımız da aşılarını yaptırmak için gerekli tedbirlerini almışlardır. Çünkü aşısını olmayan öğretmenimiz, çalışanımız, hizmetlimiz ve servisçilerimiz haftada 2 defa PCR testi vermek zorundadır” dedi.

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