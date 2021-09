Isparta 32 Spor : 0 Karatay Termal Karatay 1922 Konyaspor: 0

Türkiye 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Isparta 32 Spor, Karatay Termal 1922 Konyaspor’la oynadığı maç 00 sona erdi.

Maçın önemli anları

Dakika 9: Isparta 32 Spor atağında ceza yayı üzerinde yaşanan karambolde Gökdeniz Varol’un röveşata denemesi yandan auta çıktı.

Dakika 12: Isparta 32 Spor atağında Şamil Başaran’ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşu üstten dışarı çıktı.

Dakika 15: Isparta 32 Sporlu Arif Birşen’in sağ çaprazdan sert vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 19: Isparta 32 Spor atağında ceza yayı üzerinden sert vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı. Bu pozisyonda tüm tribünler ‘Gol’ diye ayağa kalktı.

Dakika 23: Isparta 32 Spor atağında sağ kanattan Arif Birşen’in ortasında ön direkte Burak Aydın’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.ön direkte Burak Aydın’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Dakika 52: Karatay Termal 1922 Konyaspor atağında Güray Gazioğlu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda file bekçi Kadem Burak Yaşar golü ayağıyla engelledi.

Dakika 63: Isparta 32 Spor atağında Mustafa Diler’in pasında Gökhan Göksu’nun vuruşu kaleci topu kornere çeldi.

Dakika 72: Karatay Termal 1922 Konyaspor atağında Güray Gazioğlu’nun vuruşunu çizgiden Necmican Cebeci son anda çıkardı.

Stad: Atatürk

Hakemler: Feridun Daldaş xx, Ersin Erbay xx, İbrahim Ethem Potuk xx

Isparta 32 spor: Alp Arda xx, Necmican Cebeci xx, Şamil Başaran xx, Burak Aydın xx (dk. 71 Embiya Ayyıldız x), Efşan Geçgin xxx, Kadir Turhan xxx, Mustafa Diler xxx, Gökhan Yılmaz xx (dk. 85 Ertuğrul Kurtuluş), Arif Birşen x (dk. 55 Gökhan Göksu x), Mustafa Acar x (dk. 55 Said Can Açıkalın x), Gökdeniz Varol xx (dk. 85 Furkan Özdemir)

Karatay Termal 1922 Konyaspor: Kadem Burak Yaşar xx, Cihat Aktaş xx, Ahmet Önay xx, Adem Eren Kabak xx, Çağrı Yağız Yasak x (dk. 46 Şehmus Aslan x), Güray Gazioğlu xx (dk. 85 Hüseyin Mert Uyanıker), Ali Karakaya x (dk. 60 Mert Dikici x), Hacı Ömer Doğru x (dk. 80 Mustafa Batuhan Altıntaş x), Tamer Aşık xx, Can Demir Aktav xx, Şener Kaya x (dk. 46 Mustafa Apardı x)

Sarı kartlar: Mustafa Diler, Burak Aydın, Furkan Özdemir (Isparta 32 Spor), Ahmet Önay, Mert Dikici, Mustafa Batuhan Altıntaş (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

Kırmızı kart: dk. 89 Şamil Başaran

