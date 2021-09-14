Isparta Belediyesi uzak şehirlere cenaze nakilini uçakla yapacak

Isparta Belediyesi ile Türk Hava Yolları (THY) arasında cenazelerin uzak şehirlere havayoluyla nakli için protokol imzalandı.

Protokole Isparta Belediyesi adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve THY Antalya Kargo Bölge Müdürü Muhittin Hasan Uncular imza attı. Belediye Başkanlığında düzenlenen imza törenine THY Antalya Kargo Şefi Suat Sarı, Satış Pazarlama Şefi İbrahim İnal Aba da katıldı.

Vatandaşların en zor ve acı günlerinde yardımcı olabilmek, cenazelerinin başka illere havayoluyla nakli için protokol imzaladıklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’da vefat eden, cenazesi şehir dışına gitmesi gereken vatandaşlarımızın gideceği kente ulaştırılmasıyla ilgili THY ile bir protokol imzaladık. Isparta’mızda cenazenin defnedilmesi sürecinde her türlü işlemi ücretsiz yapıyoruz. Ayrıca cenaze nakillerini karayoluyla birçok ilimize, ilçemize, köylerimize götürüyoruz. Şehrimiz sınırları içerisinde neresi olursa olsun herhangi bir ücret almıyoruz” dedi.

“1500 km’yi bulan mesafelere de cenazelerimiz çıkıyor”

Karayoluyla şehir dışı illere cenaze nakil işlemlerinin de yapıldığını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Çok uzak illerimize, 1500 km’yi bulan mesafelere de cenazelerimiz çıkıyor. Önümüz kış. Kış sürecinde çok uzak yerlere gidilip gelinmesi hem iş aksamasına hem de yolda kaza riskini artırıyor. Pandemi sürecinde vefat eden bir kişinin cenazesini taşırken daha dikkatli ve kısa zamanda teslim edilmesi anlamında THY uçaklarının kargo bölümünden istifade etmek için bir protokol imzaladık. Amacımız, uzak mesafelere gidecek olan cenazelerimizi, yaptığımız protokol gereği bedelini belediyemiz ödemek koşuluyla, belediyemizin bir hizmeti olarak havayolu vasıtasıyla teslim etmek. Buradan Antalya’ya, oradan direk uçuş bulunan illere, ya da direkt uçuş olmayan illere Antalyaİstanbul aktarmalı tüm uçuşlardan istifade ediyoruz. Bu yaptığımız çalışmanın vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Belediyecilik adına önemli bir hizmet”

THY Antalya Kargo Bölge Müdürü Muhittin Hasan Uncular da yapılan işin sosyal belediyecilik adına önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Uncular, “Sizin yapmış olduğunuz bu hizmet takdire şayan bir hizmet. ‘Biz devlet olarak vatandaşımızın yanındayız, belediye olarak cenazesine de sahip çıkıyoruz, sosyal anlamda her türlü destekçisiyiz’ mesajını çok güzel bir şekilde vermiş oluyorsunuz. Bizlerde bu hizmette THY olarak, sizin başlatmış olduğunuz bu güzel sürecin destekçisi olabilirsek mutlu olacağımızı düşünüyorum. Vatandaş acı zamanında yanında olan insanları, bir devlet büyüğünü, bir devlet elini hiçbir zaman unutmuyor” ifadelerinde bulundu.

Protokol imza töreni sonrasında THY Antalya Kargo Bölge Müdürü Muhittin Hasan Uncular, Başkan Başdeğirmen’e THY kargo uçağı maketi hediye etti.

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