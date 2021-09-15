Belediye Başkanı Başdeğirmen: “160 bin öğrenci ve genci bulunan şehirde spor altyapısı oluşturuldu”

Amatör spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kente 2 yıl içinde 25’in üzerinde spor tesisi kazandırıldığını belirterek, “İlk, orta, lise ve üniversite olarak 160 bin öğrencisi, genci bulunan bir şehirde spor altyapısı oluşturuldu.” dedi.

Isparta’da spor alanında tüm branşlara büyük destekler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon öncesinde de Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak ve futbol taban birliği yöneticileri ile amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

23 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ligler öncesinde Belediye Meclisi Toplantı Salonunda amatör futbol kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçmişte olduğu gibi bu sezonda da amatör futbol kulüplerine maddi destekte bulunacaklarını söyledi.

“16 semt sahasının yapımı tamamlandı”

Toplantıda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, spor kulüpleri ve sporculara her zaman destek olduklarını dile getirdi. Spora ve gençliğe büyük önem verdiklerini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amatör spor kulüpleriyle 2019 yılında yaptığı toplantıda spor projelerinden bahsettiğini aktararak, belediyede bulunmayan spor müdürlüğünün kurulduğunu söyledi. Başdeğirmen, “O gün yaptığım açıklamada mahallelerimizde semt sahalarımızın bulunmadığını aktarmıştım. Bugün 16 semt sahasının yapımı tamamlandı, gece aydınlatmalarıyla yapıldı. Dere, Yenice, Keçeci, Doğancı Mahallelerimizin istifade edebileceği bir adet daha semt sahası yapacağız. Spor Toto Teşkilat Başkanımızla bu sahanın yapılması konusunda protokol imzaladık. Yine bu semt sahalarının yanı sıra 4 adet de belediye olarak biz semt sahası yaptık. Toplamda 21 semt sahası oldu. Emre Mahallemize Gökçay Mesireliği alt bölgesine 500 kişi tribün kapasiteli UEFA standartlarında bir sentetik saha çalışması başladı. Geçen haftada Fatih Mahallesindeki tesislerimizin ihalesini yaptık. 26 bin metrekare alan içerisinde UEFA standartlarında sentetik bir halı saha, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, 1000 kişilik çelik tribünlü sporcularımızın altyapılarını karşılayacak bir tesisin ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak. 2022 yılında önümüzde o kadar çok spor tesisimiz var ki, tüm şehrimizin istifade edeceği spor alanları oldu” dedi.

“160 bin öğrenci ve genci bulunan şehirde spor altyapısı oluşturuldu”

Kentte 2 yıl içerişinde hiçbir şey yokken 25’in üzerinde tesis oluşturulduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu spora olan yakınlığımız, ilgimiz ve çocuklara sevgimiz, gençlere geleceği hazırlamamız bunun göstergesidir. İlk, orta, lise ve üniversite olarak 160 bin öğrencisi, genci bulunan bir şehirde bir spor altyapısı oluşturuldu. Belediye başkanı olmak sadece şehrin temizliği, kaldırımı, yolları ile uğraşmak değildir. Belediye başkanı olmak toplumun tüm kesimlerine en iyi ve eşit şekilde hizmeti dağıtabilmektir. Tesislerimiz şehrimizdeki tüm spor kulüplerimize de açık. 2 yıl önce BAL’da olan Ispartasporumuz bugün 2.ligde mücadele veriyor. İnşallah daha güzel şeyleri sizlerle beraber yapacağız” diye konuştu.

“2 adet UEFA standartlarında sahamızın yapımı devam ediyor”

Toplantıda kulüpler adına konuşan IASKF Başkanı Erhan Oturak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, spora, sporculara, kulüplere verdiği önem ve şehre kazandırdığı spor tesislerinden dolayı teşekkür etti. Oturak, “Göreve gelmeden önce sizlere sorunlarımızı aktarmıştık. Tesislerimizin bulunmayışını, amatör takımların zor durumda olduğunu belirtmiştik. Sizler göreve geldikten sonra vermiş olduğunuz sözlerinizi layıkıyla yerine getirmeye başladınız. Mahallelerimize semt sahalarını kazandırdınız. Emre ve Fatih Mahallerinde olmak üzere iki adet UEFA standartlarında sahamızın yapımı devam ediyor. Şahsım, federasyonum ve Ispartaspor ve tüm amatör spor camiası adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Amatör Spor Kulüplerinin başkan ve yöneticileri de görüş ve önerilerini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e aktardı.

Görüşmenin ardından Gülcüspor Kulübünün emektar hocalarından Orhan Kanra tarafından IASKF adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür plaketi ile yine IASKF Genel Sekreteri Tansel Tekeli tarafından çiçek takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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