Isparta’da Kirazlıdere’ye şev koruyucu çelik tel döşeniyor

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin terası olarak tabir edilen ve Kirazlıdere’nin dağ bölümünden toprak, taş ve kaya parçalarının can, mal ve yol güvenliğini tehlikeye sokmaması için şev koruyucu çelik tel döşemesi gerçekleştiriliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çünür Mahallesine kazandırılan yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı Pazar yerinin asfaltlanması çalışmalarına başlıyor. Geçen günlerde üst çatı bölümünün kaplanması da tamamlanan pazaryerinin asfaltı öncesinde, alt zemindeki deforme olmuş asfalt freze ile kaldırıldı. Pazaryerinin çevresindeki kaldırımlar begonit taş ile kaplandı. Çevre düzenleme çalışmalarında sona gelinirken, önümüzdeki hafta başı itibariyle de pazaryerinin asfaltlanmasına geçilecek.

Diğer taraftan şehrin terası olarak tabir edilen ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Kirazlıdere’de de Fen İşleri Müdürlüğünce dağ bölgesindeki alandan taş ve kaya parçalarının koparak, yol can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi için belli bölgelere şev koruyucu çelik tel döşeniyor. Uygulama yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda yapılacak.

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