Freni patlayan otomobili, bedenlerini siper ederek durdurdular 

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, park halindeyken freni patlayan otomobil, başka araca çarpmak üzereyken, vücutlarını siper eden 2 kişi tarafından son anda durduruldu. O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede market işleten Süleyman Bargın, yol kenarında park halindeki otomobilin, freninin patlaması sonrası kaydığını fark etti. Otomobilin iş yerinin önünde duran başka araca çarpacağını anlayan Bargın ve yanındaki arkadaşı, hemen koşup, durdurmaya çalıştı. İkili, vücutlarını siper ederek, otomobili son anda durdurdu. Olay anı, marketin güvenlik kameralarına ise anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobilin geri doğru geldiği, 2 kişinin ise hemen koşarak, müdahale edip, durdurduğu anlar yer aldı.

DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-09-18 16:00:29



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