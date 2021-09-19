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Ekonomik nedenlerden okuyamadı kaportacı ustası oldu, 50’ye yakın çırak yetiştirdi Isparta’da 65 yıllık kaportacı ustası Mehmet Bozdağ, çırak yetişmemesinden yakındı

İHA

Ekonomik nedenlerden okuyamadı kaportacı ustası oldu, 50’ye yakın çırak yetiştirdi Isparta’da 65 yıllık kaportacı ustası Mehmet Bozdağ, çırak yetişmemesinden yakındı

Isparta’da sanayide 65 yıldır kaportacılık yapan Mehmet Bozdağ, bugüne kadar 50’ye yakın çırak yetiştirdi. Sanayi için artık çırak yetişmediğini belirten Bozdağ, “Bir grup kuralım köylere gidelim. Yerimiz var oraya getirelim çırak yetiştirelim ama maalesef olmuyor” dedi.
Yeni Sanayi Sitesi’nde esnaflık yapan 80 yaşındaki Mehmet Bozdağ, ilkokul döneminde ekonomik şartlardan dolayı okulu bırakarak, bir oto tamircisinde çıraklığa başladı. Kaporta tamirciliğinde kalfalıktan sonra ustalığa yükselen Bozdağ, meslekte 65 yılını doldurdu. Bugüne kadar 50’ye yakın çırak yetiştiren Bozdağ, 2 oğluyla birlikte mesleğe devam ediyor.
İlkokulu yokluktan dolayı bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Mehmet Bozdağ, okuldan ayrıldıktan sonra başka bir ustanın yanında çırak olarak çalıştığını söyledi. Daha sonra kalfa olduğunu ve 1965 yılında da kendi işyerini açtığını belirten Bozdağ, “Okul çağında yokluktan kitap alamadık. Olmayınca ne yapacaksın, hırsızlık mı yapalım, dilencilik mi yapalım. Allah rahmet eylesin amcam vardı o yardım ediyordu. Ona söyledik, ‘Oğlum esnaf ol sen’ dedi. Biz de ‘olur’ dedik, esnaflığa takıldık” dedi.
Bozdağ, mesleğe ilk başladığında kaporta, döşeme gibi işlemlerin tek bir kişi tarafından yapıldığını belirterek, “Sonra kaportacı ayrıldı, elektrikçisi ayrıldı. Şimdi düzen o şekilde gidiyor” dedi.

“Köylere gidelim çırak bulalım”
Sanayide çırak bulamadıklarından yakınan Bozdağ, önceki yıllarda okullar kapandığı zaman 1718 çırakları olduğunu ancak şu anda kendi evlatlarının çalıştığını söyledi. Isparta’daki çıraklık eğitim okulunda 56 yıl ders verdiğini kaydeden Bozdağ, o dönemlerde okulda atölye olmadığı için öğrencilere kendi dükkanının kapısını açtığını anlattı. Bozdağ, “Bugüne kadar 40’ı aşkın çırak yetiştirdim. Burada 2 oğlumla birlikte çalışıyoruz. Bir oğlum daha var ama o bankadan emekli, kendi hayatını yaşıyor. Şu an maalesef çırak bulunmuyor. Bir grup kuralım köylere gidelim, burada yurdumuz var, oraya getirelim çırak yetiştirelim ama maalesef olmuyor” diye konuştu.

“Baba mesleğine kardeşimle devam ediyoruz”
Mehmet Bozdağ’ın oğlu Kadir Bozdağ ise, ilkokulu 1978 yılında bitirdikten sonra babasının yanında çırak olarak mesleğe başladığını belirterek, ustalık seviyesine kadar yükseldiğini söyledi. Bozdağ, baba mesleğine diğer kardeşiyle devam ettiğini belirtti.

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