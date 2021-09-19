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Darp edilen Doktor Baki Ünlü: “Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum” Isparta’da doktoru darp eden şahıs tutuklandı

İHA

Darp edilen Doktor Baki Ünlü: “Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum” Isparta’da doktoru darp eden şahıs tutuklandı

Isparta'da dün akşam doktoru darp ederek yaralayan şahıs tutuklandı. Olayda yumruklu saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü, “Şahısın tutuklanmasından çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Şehir Hastanesi Acil Servis’in çocuk bölümünde meydana geldi. 2 çocuğunu hastane acil servisine getiren Oğuz M., Dr. Baki Ünlü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından odadan çıkan Dr. Ünlü, şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Acil serviste beyaz kod alarmı verilirken, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı. Dr. Ünlü, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz M., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Dr. Baki Ünlü’nün odadan çıktıktan sonra Oğuz M.'nin arkasından giderek yumruk attığı görüldü. Sağlık ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi de yine görüntülerde yer aldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, olay sonrası tedavi için Isparta Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğine yatışı yapılan Dr. Baki Ünlü'yü evinde ziyaret etti. Karakaya, Ünlü’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Normal şartlar altında bir hasta ve bir yakınını içeriye alıyoruz”
Yaşadıklarını anlatan Dr. Baki Ünlü, dün akşam hastane polikliniğinde yeşil alanda görevli olduğunu ve ekranda ismi yazan hastayı çağırdığını söyledi. İçeriye anne, baba ve 2 çocuğun girdiğini belirten Dr. Ünlü, “İlk çocuklarının muayenesini yaptım. İşlemlerini bilgisayara kaydetmek için masama geçtim. İkinci çocuğunun muayenesini bilgisayar sisteminden başlattım. Ayağa kalktım muayene masasına geçerken içeriye bir şahıs daha girdi. O şahsa ‘Beyefendi dışarı çıkabilir misiniz’ dedim. Şahıs bana içerideki kişilerle beraber olduğunu söyledi. Bende kendisine ‘Beraber olabilirsiniz ama içeride şu anda 4 kişi var zaten. Normal şartlar altında bir hasta ve bir yakınını içeriye alıyoruz’ dedim” diye konuştu.

“Benim çocuğumu çabuk muayene et’ tarzında tepkide bulundu”
Bu sözlerinin ardından şahsın kendisine ‘Ben Kars, Kayseri hastanelerini gördüm, böyle bir uygulama görmedim’ şeklinde sözler sarf ettiğini kaydeden Dr. Ünlü, şunları söyledi:
“Kendisine bunun hastanelerle herhangi bir ilgisinin olmadığını, bilinçli olmakla ilgili bir durum olduğunu belirttim. Şahıs arkasına dönerek poliklinik kapısından dışarıya koridora doğru birkaç adım attı. Ben de arkasından poliklinik kapısına doğru ilerledim. Poliklinik kapısından görevli güvenlik görevlisini çağırarak, yeşil alan poliklinikleri önündeki yeşil koridoru boşaltmasını söyledim. Sonra polikliniğe geri dönerek şahsın ikinci çocuğunu muayene etmek üzere muayene masasına yürümeye başladım. Şahıs o esnada oturduğu sandalyeden ayağa kalkarak, ‘Sen benim çocuğumu muayene etmek zorundasın. Benim çocuğuma bakmak zorundasın. Dışarıdaki insanlara laf yetiştirinceye kadar benim çocuğumu çabuk muayene et’ tarzında tepkide bulundu. Bu arada şahsın eşi adama karşı ‘Sen ne yapıyorsun, doktor beyin herhangi bir hatası yok’ diye telkinde bulunmaya başladı. Bende kendisine 'Beyefendi sizin çocuğunuzu muayene etmemde herhangi bir sıkıntı yok. Sizin çocuğunuzu şu anda muayene edeceğim. Ama siz bu cümleleri bana değil dışarıdaki şahsa söylemeniz gerekiyor’ diye ifade ettim. Şahıs benim bu ifademin arkasından küfür ederek üzerime doğru yürümeye başladı. Şahsın üzerime doğru yürümesiyle beraber hemen polikliniği terk ettim koridora ilerledim. Bu arada tahmin ediyorum ki, eşi şahsı birkaç saniye içeride tutabildi. Arkamdan şahıs koridora fırlayarak geldi. Şahsın üzerime tekrar geldiğini görünce kenara doğru ilerledim. Bana doğru bir yumruk attı. Yumruğu görmemle beraber kafamı çevirdim. Çünkü yüzüme gelirse gerçekten çok ağır yaralanabilirdim. Attığı yumruk kafatasımın arka kısmında sert bir yere çarptı. O esnada yere düştüğümü hatırlamıyorum. Ama gözümü açtığımda yine yeşil alanda görevli sağlık memuru arkadaşın şahsı iki eliyle beraber arkadan tuttuğunu gördüm. Hemen can havliyle ayağa kalkarak olay yerini terk ettim.”
Dr. Baki Ünlü, olay sonrası darp raporu olarak saldırgan şahıs ve olaya sebep olan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

“En ağır cezayı almasını istiyorum”
Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde ciddi özveri ile çalıştığına değinen Dr. Ünlü, “Bizlerin de bir aileye sahip olduklarını unutmamamız gerekiyor. Bu arada benim iki kızım tıp fakültesinde okuyor. Ben bir baba olarak, eşim de bir anne olarak her zaman onlara örnek olmaya çalıştık. Mesleğimde yaşamış olduğum bu sıkıntıyı çocuklarıma nasıl anlatabilirim. Şahsın tutuklanmasından çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

“Tutuklu olarak yargılanacak olması biz sağlık camiasını sevindirdi”
Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya da yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti. Dr. Baki Ünlü’nün aile hekimi olarak görev yaptığını belirten Karakaya, kendisinin gönüllü olarak Isparta Şehir Hastanesi’nde nöbet tuttuğunu kaydetti. Karakaya, “Kendisi bu nöbet esnasında hiçbir şekilde onaylamadığımız, hiçbir şekilde kabul edemediğimiz bir olayla karşı karşıya geldi. Çok üzgünüz. Doktor Baki Bey'in eşi hemşire, 2 çocuğu tıp fakültesinde öğrenci. Tam bir sağlıkçı ailesi. Aile nefer olarak sağlığa hizmet ediyor, etmek istiyor ama kendini bilmeyen vatandaşımız bizim sağlık personelimize sözlü ve fiziksel olarak darp, şiddette bulundu. Bunu Sağlık Müdürlüğü olarak kınıyoruz. En baştan beri bu konuyu takip eden sayın valimize ve sayın başsavcımıza gösterdikleri özenden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir saat önce kişinin tutuklu olarak yargılanacak olması biz sağlık camiasını sevindirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle kötü, tatsız, istediğimiz bir ziyarete gelmeyiz, istemediğimiz bir olayla karşılaşmayız. Doktor Baki Bey ve ailesine tüm sağlık camiasına geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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