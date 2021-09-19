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Hasta yakınının darbettiği doktor: Çok ağır yaralanabilirdim

DHA

Hasta yakınının darbettiği doktor: Çok ağır yaralanabilirdim


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA Şehir Hastanesi Acil Servisi´nde hasta yakını Oğuz Metlek tarafından darbedilen Dr. Baki Ünlü, "Bana doğru bir yumruk attı. Yumruğu görmemle kafamı çevirdim. Çünkü çok ağır yaralanabilirdim" dedi. Oğuz Metlek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis'te meydana geldi. Oğlunu acile getiren Oğuz Metlek, serviste doktor Baki Ünlü ile tartıştı. Metlek, bir süre sonra Ünlü´nün üzerine yürüyüp, yumruk attı. Diğer sağlık görevlileri ve güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği olay sonrası Dr. Baki Ünlü darp raporu aldı ve Oğuz Metlek´ten şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI
Doktoru darbettikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Oğuz Metlek, bugün ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği´ne yatışı yapılan Dr. Baki Ünlü'yü özel ihtiyaçlarını karşılamak için doktor izniyle geldiği evinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ziyaret etti.
Burada gazetecilere olayı anlatan Dr. Baki Ünlü, hastane polikliniği yeşil alanda görevli olduğunu ve çağırma ekranından hastayı çağırdığını söyledi. İçeriye anne, baba ve 2 çocukla 4 kişinin girdiğini anlatan Ünlü, "İlk çocuklarının muayenesini yaptım. İşlemlerini bilgisayara kaydetmek için masama geçtim. İkinci çocuğunun muayenesini bilgisayar sisteminden başlattım. Ayağa kalktım muayene masasına geçerken içeriye bir şahıs daha girdi. O şahsa `Beyefendi dışarı çıkabilir misiniz´ dedim. Şahıs bana içerideki kişilerle beraber olduğunu söyledi. Ben de kendisine, `Beraber olabilirsiniz. Ama içeride şu anda 4 kişi var zaten. Normal şartlarda 1 hasta ve 1 yakınını içeriye alıyoruz´ dedim. Bunun üzerine şahıs bana, `Ben Kars, Kayseri Hastanesi'ni gördüm. Böyle bir uygulama görmedim´ diyerek tepki gösterdi. Ben de kendisine, bunun hastanelerle herhangi bir ilgisinin olmadığını, bilinçli olmakla ilgili bir durum olduğunu belirttim. Şahıs arkasına dönerek poliklinik kapısından dışarıya koridora doğru birkaç adım attı. Ben de arkasından poliklinik kapısına doğru ilerledim" dedi.
Poliklinik kapısındaki güvenlik görevlisini çağırarak, yeşil alan poliklinikleri önündeki yeşil koridoru boşaltmasını söylediğini anlatan Dr. Ünlü, şöyle konuştu:
"Sonra poliklinik içine geri dönerek şahsın (Oğuz Metlek) ikinci çocuğunu muayene etmek üzere muayene masasına yürümeye başladım. Şahıs (Oğuz Metlek) o esnada oturduğu sandalyeden ayağa kalkarak, `Sen benim çocuğumu muayene etmek zorundasın. Benim çocuğuma bakmak zorundasın. Dışarıdaki insanlara laf yetiştirinceye kadar, benim çocuğumu çabuk muayene et' tarzında tepkide bulundu. Bu arada şahsın eşi, adama karşı, `Sen ne yapıyorsun. Doktor Bey'in herhangi bir hatası yok´ diye telkinde bulunmaya başladı. Ben de kendisine `Beyefendi sizin çocuğunuzu muayene etmemde herhangi bir sıkıntı yok. Sizin çocuğunuzu şu anda muayene edeceğim ama sizin bu cümleleri bana değil, dışarıdaki şahsa söylemeniz gerekiyor´ diye ifade ettim."
ARKAMDAN FIRLAYARAK GELDİ
Daha sonra olayın devamında Oğuz Metlek´in arkasından küfrederek üzerine yürüdüğünü anlatan Dr. Ünlü, "Şahsın üzerime doğru yürümesiyle beraber hemen polikliniği terk ettim. Koridora ilerledim. Bu arada tahmin ediyorum ki eşi şahsı birkaç saniye içeride tutabildi. Arkamdan şahıs koridora fırlayarak geldi. Şahsın üzerime tekrar geldiğini görünce kenara doğru ilerledim. Bana doğru bir yumruk attı. Yumruğu görmemle beraber kafamı çevirdim. Çünkü yüzüme gelirse gerçekten çok ağır yaralanabilirdim. Attığı yumruk kafatasımın arka kısmında sert bir yere çarptı. O esnada yere düştüğümü hatırlamıyorum. Ama gözümü açtığımda, yine yeşil alanda görevli sağlık memuru arkadaşın şahsı iki eliyle beraber arkadan tuttuğunu gördüm. Hemen can havliyle ayağa kalkarak, olay yerini terk ettim" diye konuştu.
Dr. Ünlü, Oğuz Metlek ve olaya sebep olan kişilerden şikayetçi olduğunu belirterek, "Darp raporu aldım. Darbedildim çünkü" dedi.
`TUTUKLANMASINA ÇOK SEVİNDİM´
"Sağlık çalışanlarının, özellikle bu salgın döneminde ciddi özveriyle çalıştığını aslında herkes görüyor" diyen Dr. Ünlü, "Buna göre hareket etmelerini istiyorum. Bizlerin de bir aileye sahip olduklarını unutmamamız gerekiyor. Bu arada benim 2 kızım tıp fakültesinde okuyor. Ben bir baba olarak eşim de bir anne olarak her zaman onlara örnek olmaya çalıştık. Mesleğimde yaşamış olduğum bu sıkıntıyı çocuklarıma nasıl anlatabilirim? Şahsın tutuklanmasından çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
KARAKAYA'DAN KINAMA
Darbedilen Dr. Baki Ünlü'yü evinde ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, "Bugün çok üzgün bir durumdayız. Meslektaşımız, değerli doktorumuz, aile hekimimiz Dr. Baki Bey, kendi gönlüyle, isteğiyle Isparta Şehir Hastanesi´nde nöbet tutuyordu. Bu nöbet esnasında hiçbir şekilde onaylamadığımız, hiçbir şekilde kabul edemediğimiz bir olayla karşı karşıya geldi. Çok üzgünüz. Doktor Baki Bey'in eşi hemşire, 2 çocuğu Tıp Fakültesi'nde öğrencidir. Tam bir sağlıkçı ailesidir. Aile nefer olarak sağlığa hizmet ediyor, etmek istiyor ama kendini bilmeyen vatandaşımız bizim sağlık personelimize sözlü ve fiziksel olarak darp şiddette bulundu. Bunu Sağlık Müdürlüğü olarak kınıyoruz. En baştan beri bu konuyu takip eden Valimize ve Başsavcımıza gösterdikleri özenden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kişinin tutuklu olarak yargılanacak olması biz sağlık camiasını sevindirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle kötü, tatsız, istediğimiz bir ziyarete gelmeyiz, istemediğimiz bir olayla karşılaşmayız. Doktor Baki Bey ve ailesine tüm sağlık camiasına geçmiş olsun diyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-09-19 17:39:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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