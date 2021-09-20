Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Isparta’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, satan, “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.Ç., isimli şahıs Kepeci Mahallesi’nde yakalandı.

Yapılan aramada şüpheli şahıstan 1,7 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza ve çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

R.Ç. isimli şahıs, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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