Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İHA

Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Isparta’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, satan, “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.Ç., isimli şahıs Kepeci Mahallesi’nde yakalandı.
Yapılan aramada şüpheli şahıstan 1,7 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza ve çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.
R.Ç. isimli şahıs, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da görme engelliler ‘sporda engel yok’ diyerek, pedal bastılar
YEREL HABERLER Isparta’da görme engelliler ‘sporda engel yok’ ...
Eğirdir’de ‘dur’ ikazına uymayan şahsın evinden yeşil reçeteli ilaç çıktı
YEREL HABERLER Eğirdir’de ‘dur’ ikazına uymayan şahsın evinden yeşil ...
Hasta yakınının darbettiği doktor: Çok ağır yaralanabilirdim
YEREL HABERLER Hasta yakınının darbettiği doktor: Çok ağır ...
Darp edilen Doktor Baki Ünlü: “Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum” Isparta’da doktoru darp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Darp edilen Doktor Baki Ünlü: “Şahsın en ağır cezayı ...
Ekonomik nedenlerden okuyamadı kaportacı ustası oldu, 50’ye yakın çırak yetiştirdi Isparta’da 65 yıllık kaportacı ustası Mehmet Bozdağ, çırak yetişmemesinden yakındı
YEREL HABERLER Ekonomik nedenlerden okuyamadı kaportacı ustası oldu, ...
Isparta’da acil servis doktoruna yumruklu saldırı Hasta yakını ‘içeride kalabalık şekilde beklemeyelim’ ikazında bulunan doktoru darp etti Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı, hasta lakınları gözaltına alındı
YEREL HABERLER Isparta’da acil servis doktoruna yumruklu ...
Isparta´da hasta yakınının doktoru darbettiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Isparta´da hasta yakınının doktoru darbettiği anlar ...
Freni patlayan otomobili, bedenlerini siper ederek durdurdular 
YEREL HABERLER Freni patlayan otomobili, bedenlerini siper ederek ...
Isparta’da 24 aileye mantar üretimi desteği
YEREL HABERLER Isparta’da 24 aileye mantar üretimi desteği
Isparta’da Kirazlıdere’ye şev koruyucu çelik tel döşeniyor
YEREL HABERLER Isparta’da Kirazlıdere’ye şev koruyucu çelik tel ...
Park halindeyken freni boşalan otomobili canı pahasına başka bir araca çarpmak üzereyken durdurdu El freni çekilmeyi unutulan araç az daha kazaya yol açıyordu
YEREL HABERLER Park halindeyken freni boşalan otomobili canı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.