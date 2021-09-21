Gamze Esgicioğlu cinayeti davasında yine mahkeme başkanı değişti; karar çıkmadı



Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Gamze Esgicioğlu'nun (23) apartta göğsünden bıçaklanıp, öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sevgilisi Hasan Bölüm (25) ve tutuksuz M.K.'nin yargılandığı davada karar çıkması beklenen duruşma, ikinci kez mahkeme başkanının değişmesiyle tekrar ertelendi. Baba Mehmet Esgicioğlu, "Adalet yerini bulsun" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden 2019'da mezun olan ve kentteki çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, geçen yıl 13 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Hasan Bölüm ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Gamze Esgicioğlu'na yapılan otopside, vücudunda bıçak izi saptandı. Hazırlanan iddianamede; tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, tutuksuz sanık M.K.'nin ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.Y. ve İ.O.B. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Gamze Esgicioğlu'nun babası Mehmet Esgicioğlu, avukatı, sanık M.G. ile sanık avukatları katılırken, Hasan Bölüm ise SEGBİS ile bağlandı. Temmuzda görülen davada mahkeme heyetinde yaşanan değişiklik ve mahkeme başkanı değişikliği nedeniyle karar çıkmazken, bu duruşmada da mahkeme başkanı değişti. Karar verilmesi beklenen duruşma, bu nedenle ikinci kez ertelendi. Mahkeme başkanı, dosyayı incelemek üzere kararın sonraki duruşmada açıklanacağını belirterek, duruşmayı 12 Ekim'e ertelediğini açıkladı.

AVUKAT: BUGÜN KARARI BEKLİYORDUK

Duruşmadan sonra mağdur avukatı Fatih Durmaz ve Gamze Esgicioğlu'nun babası Mehmet Esgicioğlu, basın mensuplarına ortak açıklama yaptı. Avukat Durmaz, "Bugün karar çıkmasını bekliyorduk ama ikinci kez heyet değişikliği yaşandığı için karar bir sonraki duruşmaya bırakıldı. Biz adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Adaletin yerini bulacağını ve suçluların gerekli cezayı alacağına olan inancımız sürüyor" diye konuştu.

Baba Esgicioğlu ise "Adalet yerini bulsun" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2021-09-21 15:15:51



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