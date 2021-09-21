Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

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Isparta’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent merkezi ve ilçelerde, 1120 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda ‘Uyuşturucu madde bulundurmakkullanmaktan ve uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlarından 26 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramada, 193,4 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli narkotik madde, 2 bin 440 kullanımlık halüsinojen narkotik madde, 12 adet uyarıcı nitelikli hap, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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