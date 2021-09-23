Eğirdirli yelkenciler milli takım için mücadele edecek

– Isparta’da Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü sporcuları, 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası'na katılarak, milli takım seçmeleri için yarışacak.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası 2430 Eylül 2021 tarihleri arasında Bodrum’da yapılacak.

Isparta’dan yarışlara katılacak olan Afra Öztekin, Aybars Kaya, Nisa Naz Kayacan, Mine Ertap, Süreyya Oktar, Zeliha Nur Demirbaş, Deniz Nimet Bulucu, Zeliha Sevde Vural, Rüzgar Şahan, Kafile Başkanı Utku Mehmet Dikmen ve Antrenör Ahmet Şahan ile birlikte bugün veliler tarafından Bodrum'a uğurlandı.

Optimist sınıfı için Milli Takım seçme yarışı niteliğinde olan bu yarışların açık statüde yapılacağını belirten Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, yarışlara katılacak olan sporculara başarılar diledi.

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