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Isparta’da dalında 2,5 liraya kadar alınan elmanın büyük marketlerde 7-8 lira arasında satılmasına tepki Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Etiket ve nakliyeleri ellerini vicdanlarına koyarak ayarlasınlar” “Arada 2-3 kat fiyat oldu mu insanlar elma ve diğer meyveleri alamıyor” “Fahiş fiyatlarla ilgili Rekabet Kurulu’na dilekçe verdik”

İHA

Isparta’da dalında 2,5 liraya kadar alınan elmanın büyük marketlerde 7-8 lira arasında satılmasına tepki Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Etiket ve nakliyeleri ellerini vicdanlarına koyarak ayarlasınlar” “Arada 2-3 kat fiyat oldu mu insanlar elma ve diğer meyveleri alamıyor” “Fahiş fiyatlarla ilgili Rekabet Kurulu’na dilekçe verdik”

Türkiye’de yetiştirilen her 4 elmadan 1’ini üreten Isparta’da hasat sezonu başladı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dalından 2,5 liraya kadar alınan elmanın marketlerde 78 liraya satılmasına anlam veremediklerini belirterek, “Arada 23 kat fiyat oldu mu insanlar elma ve diğer meyveleri alamıyor. Ellerini vicdanlarına koysunlar, etiketleri ve nakliyeleri ona göre ayarlasınlar” dedi.
Türkiye’nin meyve bahçesi Isparta, geçen yıl pandemi sürecine rağmen elma üretiminde yaklaşık 900 bin ton ile rekor kırdı. Ülkedeki elma üretiminin yüzde 25’ini karşılayan kentte, bu hasat sezonunda yeni bir üretim rekoru bekleniyor. Isparta’da Eğirdir ve Gelendost ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde elma üretimi yapılıyor. Gönen ilçesine bağlı Senirce köyündeki elma bahçelerinde de bu anlamda hummalı bir çalışma var. Sabah erken saatlerde bahçelere giren işçiler, özenle topladıkları elmaları kasalara döküyor. Soğuk hava depolarında muhafaza altına alınan elmalar yurt içi ve yurt dışı pazarlarına gönderiliyor.

“Üreten her çiftçimize şükranlarımı sunuyorum”
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte elma hasadının başladığını belirterek, üreticilere kazasız, belasız bir sezon diledi. Türkiye’de yetişten her 4 elmadan 1’inin Isparta’da üretildiğini kaydeden Selçuk, “Üreten, ekonomiye katkı sağlayan her bireye, her çiftçimize Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı olarak teşekkür ederek, şükranlarımı sunarım” dedi.

“Yaklaşık 1 milyon ton rekolte bekliyoruz”
Isparta’nın Türkiye’nin meyve bahçesi olarak işsizliğe de çare olduğunu belirten Selçuk, “İlimizin dört bir yanında şuanda hummalı bir şekilde elma toplama çalışması devam ediyor. Geçen yıl 900 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu. Bu yıl yaklaşık 1 milyon ton rekolte bekliyoruz. Pandemi süresi içerisinde tarımın önemi anlaşıldı. Bu anlamda insanlar meyve de tüketiyor” dedi.

“Yurtdışı pazarı için prosedürlerin kolaylaştırılması lazım”
Selçuk, kentte üretilen elmaların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere gönderildiği gibi yurtdışına da ihraç edildiğini söyledi. Selçuk, “Devlet yetkililerimizden ricamız, başka ülkelere elmamız giderken prosedürler kolaylaştırılırsa, ürünlerimiz depolarda kalmaz. Elma toplandıktan sonra büyük soğuk hava depolarına gidiyor. İlimizde soğuk hava depolarında yaklaşık 500 bin ton depolama kapasitemiz mevcut. 11’inci aydan sonra başka iller ve yurtdışına kamyon tekerleri dönmezse 4 ve 5’inci ayda sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

“Ziyarete giderken elma götürelim”
Üreticinin para kazanabilmesi için elmanın satılması gerektiğine değinen Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “İnsanlarımızdan şunu rica ediyorum, bir eve ve bir hastaya ziyarete giderken kola yerine meyve, elma götürelim. Elmamız tüketilsin. Hastanelerde, okullarda, askeriyede, yemekhanelerde tüketilsin. Kendi ürünümüzü hem üretelim hem de değerinde satalım. Günde 1 elma obez olma diyoruz” dedi.

“Etiketleri ve nakliyeleri ellerine vicdanlarına koyarak ayarlasınlar”
Elmanın şuan dalında 2 lira ila 2 lira 50 kuruş arasında satıldığını ifade eden Selçuk, “Marketlerde elmanın fiyatı 78 liraya çıkıyor. Bununla ilgili rekabet kuruluna bir dilekçe verdik. Tabii ki insanlar para kazanacak ama arada fahiş, 23 kat fiyat oldu mu insanlar elma ve diğer meyveleri alamıyor. İnsanlar ellerini vicdanlarına koysunlar, etiketleri ve nakliyeleri tüccarlar ona göre ayarlarsın. Çünkü birileri yerken birileri bakmasın. Bu anlamda günaha girmeyelim” ifadelerini kullandı.

“Serbest piyasa ama devletin de bir yaptırımı olacaktır”
Selçuk, Rekabet Kurulu’na verdikleri dilekçe ile fahiş fiyatların önüne geçilmesini istediklerini belirterek, “Malum serbest piyasa ama devletin de bir yaptırımı olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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