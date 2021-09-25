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Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu Çevredeki vatandaşların dikkati aracın yanmasını önledi

İHA

Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu Çevredeki vatandaşların dikkati aracın yanmasını önledi

Isparta’da söndürülmemiş sigara izmariti atılan karton bir süre sonra alev alırken, üzerinde park halinde bulunan araç yanmaktan çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.
Olay, yaklaşık 10 gün önce Ayazmana Mahallesi’ndeki bir marketin yanında meydana geldi. Bir vatandaş sigara izmaritini yerde duran kartonun üzerine attı. Daha sonra market sahibi Süleyman Bargın, aracını kartonun üstüne park etti. Bargın, aracına ürün yükledikten sonra marketinden içeriye girdi. Kısa bir süre sonra aracın altından alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş, market sahibine haber verdi. O sırada yoldan geçen 2 kişi de koşarak aracın yanına geldi. Bargın ve yoldan geçen 2 kişi yanan kartonu çekerek araçtan uzaklaştırdı. Yanan karton daha sonra söndürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıdı
Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde market sahibi Süleyman Bargın’ın aracıyla gelip, iş yerinin yanına park ettiği ve aracına ürün yüklediği görülüyor. Aracın altındaki kartondan alevlerin çıkması ve market önünde bekleyen vatandaşın alevleri fark etmesi ile yoldan geçen 2 kişinin koşarak kartonu aracın altından çıkarması da yine görüntülerde yer alıyor.

“Az kalsın araç yanıyordu”
Olay anını anlatan market sahibi Süleyman Bargın, iş yerine geldikten sonra aracını her zaman park ettiği yere koyduğunu söyledi. Bargın, “Daha önceden karton varmış, karton üzerine sigara izmariti atılmış. Ben de tam üstüne park ettim. Daha sonra karton alev aldı, az kalsın araç yanıyordu. İş yerimin içerisindeyken duyarlı vatandaşlar olayı görmüşler. Bana haber verdiler. Aynı anda arkadaşlar müdahale edip yanan kartonu aracın altından çektiler. Arkadaşlardan Allah razı olsun” dedi.

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