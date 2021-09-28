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Eğirdir’de öğrenciler milli park ve göl kıyısında 40 poşet çöp topladı

İHA

– Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ortaokul öğrencileri Kovada Gölü Milli Parkı ve Kovada Gölü kıyısında farkındalık çalışması kapsamında toplam 40 poşet çöp topladı.

Eğirdir’de öğrenciler milli park ve göl kıyısında 40 poşet çöp topladı

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ortaokul öğrencileri Kovada Gölü Milli Parkı ve Kovada Gölü kıyısında farkındalık çalışması kapsamında toplam 40 poşet çöp topladı.
Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü SAREM) ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. SAREM'in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetine tüm kurum personeli ve Yukarı Gökdere Ortaokulu’ndan bir grup öğrenci katıldı.
Kovada Gölü Milli Parkı’nda ve Kovada Gölü kıyı şeridinde gerçekleştirilen ve 2 saat süren farkındalık çalışmasında plastik ve türevleri, cam şişe, ayran kutuları, bebek bezi, terlik, çakmak, ıslak mendil, sigara izmariti ve tüfek fişeği gibi çöp türlerini kapsayan toplamda 40 poşet çöp toplandı.
Öte yandan Milli Parklar Isparta Şube Müdürlüğü yetkilileri ve SAREM Müdürü Fuat Bilgin tarafından öğrencilere yönelik bölgenin yaban hayvanı, bitki türleri ve sulak alanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra öğrenciler ile birlikte kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

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