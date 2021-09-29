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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta itfaiyesi 2021 yılında 570 vakaya müdahale etti

İHA

Isparta itfaiyesi 2021 yılında 570 vakaya müdahale etti

Her yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arası İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, İtfaiye Müdürü Erkan Er, itfaiye personeli ve küçük itfaiyeciler katıldı. Küçük itfaiyeciler Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çiçek takdim ederken, itfaiyecilerin görevleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında sohbet etti.
Küçük itfaiyecilerden Kavin Toros ve Ceylin Aybay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e itfaiyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İtfaiyenin yangına müdahale ettiğini, içerisinde kalan canlı varsa onları kurtardığını söyleyen Toros ve Aybay, itfaiyenin ağaçta kalan canlıları, suda boğulma olaylarında da kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiğini anlatırken, yüzme bilmeyenlerin dikkatli olmasını istediler.
TOBB Isparta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik bölümünden mezun olduktan sonra stajını Isparta İtfaiye Müdürlüğünde yapan ve ardından da belediye bünyesinde hizmete başlayan genç itfaiyeciler de düşüncelerini anlattılar. Isparta Belediyesi itfaiyesinin bir mensubu olmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getiren genç itfaiyeciler “7 gün 24 saat Isparta ve Isparta Belediyesi için hizmet etmekteyiz. Başkanımıza bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz” dediler.

“570 vakaya müdahale ettik”
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatı hakkında Başkan Başdeğirmen’e bilgiler veren İtfaiye Müdürü Erkan Er de 2021 yılı başından buyana kadar yapmış oldukları çalışmalar ve müdahaleler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Bu güne kadar trafik kazaları, orman ve ev, işyeri yangınları, can kurtarma, mahsur kalma gibi 570 vakaya müdahale ettiklerine değinen Er, ayrıca ihtiyaç sahibi 75 kişinin evlerinin bacalarının temizlendiğini aktardı. Belediyenin 8 kişilik dalgıç ekibiyle rutin olarak her hafta eğitim çalışmalarının devam ettirildiğini belirten Er, “Bu yıl yaşanan orman yangınlarında başta Çandır olmak üzere, Manavgat, Burdur ve Aydın orman yangınlarına talimatlarınız doğrultusunda müdahale ettik” şeklinde konuştu.

“Müdahalede ortalama süre 2,5 dakika”
Yeni itfaiye binasının personele hayırlı olması temennisinde bulunan Başdeğirmen, “Güzel ve modern bir bina oldu. Mevcutta 8 araçlık olan kapalı garaj kapasitesi yeni yerde 16’ya çıktı. İtfaiyemize 44 metrelik modern itfaiye aracını kazandırdık. Davraz, Yenice Mahallesi gurup amirlikleri varken, Işıkkent Mahallesine gurup amirliği oluşturduk. Şehrimiz büyüyor 5’inci gurubu da açabiliriz, bununla ilgili çalışmalarımız var. Amacımız itfaiyeye haber geldiğinden itibaren en geç 3 dakika içerisinde Isparta’nın neresinde olursa olsun yangına müdahale edebilmeniz lazım. Biliyorum ki, müdahalede ortalama süreniz 2,5 dakika. Yapmış olduğunuz çalışmalara, fedakarlıklara, cesaretinize çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Yüce rabbim sizlere hiçbir zaman iş yoğunluğu vermesin” diye konuştu.

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