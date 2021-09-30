SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Yurda giderken gece düştüğü çukurda sabah cesedi bulundu

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşen üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi doğu yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü. Sabah saat 07.45 sıralarında bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cirit’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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