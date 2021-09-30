SDÜ yönetiminden inşaat çukurunda hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yönetimi, sabah saatlerinde kampüs içerisinde devam eden inşaattaki çukura düşerek hayatını kaybeden Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden öğrencimizin aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.

Olay, dün akşam 22.30 sıralarında SDÜ doğu yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü. Sabah saatlerinde inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Cirit’in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

SDÜ yönetimi de Ali Sinan Cirit için taziye mesajı yayımladı. Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan mesajda , “Üniversitemiz diş hekimliği fakültesi öğrencimiz Ali Sinan Cirit’in vefatını öğrenmiş bulunmaktayız. Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden öğrencimizin aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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